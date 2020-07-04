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رياضة

الدورى الإنجليزي.. برايتون يعبر نوريتش سيتي بهدف نظيف

السبت 04/يوليه/2020 - 03:44 م
فريق برايتون
فريق برايتون
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عبدالله هشام
حقق فريق برايتون الفوز علي نوريتش سيتي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التى أقيمت علي ملعب كارو رود ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى الإنجليزي . 

جاء هدف برايتون الوحيد عن طريق لياندرو تروسارد في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

استحوذ فريق نوريتش سيتي علي الكرة بنسبة وصلت الى 55 %  مقابل 45 % لصالح برايتون طوال أحداث المباراة لكن دون فاعلية علي المرمى .
 
وقام فريق نوريتش سيتي بتسديد 11 كرة على مرمى المنافس منهم واحده فقط بين الثلاث خشبات ونجح الحارس في التصدي لها بسهولة بينما سدد برايتون 7 كرات منهم اثنين فقط علي المرمى إحداهم جاءت منها الهدف . 

ويحتل فريق برايتون المركز 15 في جدول ترتيب الدورى الانجليزي برصيد 33 نقطة بينما يواصل فريق نوريتش سيتي نتائجه الهزيلة ويحتل المركز الأخير برصيد 21 نقطة .
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