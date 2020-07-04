الدورى الإنجليزي.. برايتون يعبر نوريتش سيتي بهدف نظيف

حقق فريق برايتون الفوز علي نوريتش سيتي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التى أقيمت علي ملعب كارو رود ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى الإنجليزي .





جاء هدف برايتون الوحيد عن طريق لياندرو تروسارد في الدقيقة 25 من عمر المباراة.





استحوذ فريق نوريتش سيتي علي الكرة بنسبة وصلت الى 55 % مقابل 45 % لصالح برايتون طوال أحداث المباراة لكن دون فاعلية علي المرمى .

وقام فريق نوريتش سيتي بتسديد 11 كرة على مرمى المنافس منهم واحده فقط بين الثلاث خشبات ونجح الحارس في التصدي لها بسهولة بينما سدد برايتون 7 كرات منهم اثنين فقط علي المرمى إحداهم جاءت منها الهدف .





ويحتل فريق برايتون المركز 15 في جدول ترتيب الدورى الانجليزي برصيد 33 نقطة بينما يواصل فريق نوريتش سيتي نتائجه الهزيلة ويحتل المركز الأخير برصيد 21 نقطة .