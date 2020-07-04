شيكوسبير العرب.. أمير طعيمة يهنئ شيكو بعيد ميلاده

هنّأ الشاعر الغنائي امير طعيمة، صديقه النجم شيكو بعيد ميلاده الــ 40 عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام".

ونشر امير طعيمة صورة بصحبة شيكو وعلق قائلًا "كل سنة و انت طيب و سعيد و ناجح و في احسن صحة يا شيكوسبير العرب ❤️"



وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.



شارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

