25 رحلة يوميا.. مصر للطيران: نسب العودة أكبر من السفر.. وامتلاء الطائرات 75%

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه تم البدء في تشغيل حركة الطيران من أول يوليو، مضيفا "بدأنا التشغيل لـ 29 دولة تستقبل الرحلات الخارجية".





وأضاف رشدي زكريا في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد": "نعمل بمعدل 20 إلى 25 رحلة يوميا لمختلف الوجهات في أوروبا ودول الخليج والشرق الاوسط".





وتابع رشدي زكريا : "بدأ الإقبال على الحجز ووصلنا على معدل 75 % نسبة الإشغال والامتلاء على الطائرات المصرية ".





وأكمل رشدي زكريا : "كنا نتوقع نسبة إمتلاء وتشغيل تصل لـ 50 %، ولكن نسبة العودة إلى مصر أكبر من السفر خارج مصر ".



