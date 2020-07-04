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مستقبل وطن: سيكون هناك قائمة وطنية تمثل تحالفا انتخابيا لخوض انتخابات الشيوخ.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 08:34 م
حسام الخولي
حسام الخولي
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هاني حسين
قال حسام الخولي  نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه سيكون هناك قائمة وطنية  تعتبر تحالف انتخابي وتشمل بعض الشخصيات المستقلة   لخوض انتخابات مجلس الشيوخ لان مجلس الشيوخ له طبيعة خاصة وبحاجة إلى طبيعة معينة وخبرات معينة في كل المجالات .

وأضاف  الخولي  في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل تفكيرنا هو كيفية تواجد كل الأصوات تحت قبة المجالس النيابية المنتخبة ".

وتابع  :"  القائمة الانتخابية تعتبر تحالف انتخابي ولكن بعد دخول المجلس كل حزب  له ارائه الخاصة بما يضمن تعدد الأراء ".

وقال :"  مشاورات جادة  مع 11 حزب للتعرف على كافة الأسماء المتواجدة داخل قائمة  خوض انتخابات مجلس الشيوخ ".

ولفت  نائب رئيس حزب مستقبل وطن :" سوف نجمع كل الآراء المختلفة في القائمة الوطنية التي يتم إعدادها وتشمل المعارضة"، مضيفا:"  يتم اختيار أسماء القائمة وفق طبيعة مجلس الشيوخ المختلفة عن طبيعة مجلس النواب ".
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