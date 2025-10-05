على كرسي متحرك.. صبري عبدالمنعم باكيًا: شكرًا إنكم كرمتوني قبل ما أروح

كرّم مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته الثامنة الفنان صبري عبد المنعم، تقديرًا لمسيرته الفنية الكبيرة، حيث تسلّم تكريمه وهو جالس على كرسي متحرك بعد تحسن حالته الصحية.

وقال صبري عبد المنعم باكيًا: "شكرًا إنكم كرّمتوني قبل ما أروح."

وأضاف أن ابنته مريم عشقت الفن من خلاله، ويتمنى أن يكون لها مستقبل كبير في حياتها المهنية.

يُذكر أن الفنان القدير تصدّر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة مع موقع "صدى البلد" الإخباري، حيث طمأن جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة.

وقال في تصريحاته: "لم أعتزل الفن، سأعود قريبًا بإذن الله، أنا أعشق الفن."

وتابع: "أنا الحمد لله بحالة صحية جيدة، أجريت بعض الفحوصات في المستشفى، والآن متواجد في المنزل وأصبحت أفضل من قبل. سأعود للفن بعد انتهاء فصل الصيف بإذن الله، فأنا حاليًا في فترة إجازة وراحة فقط."

وأشار صبري عبد المنعم إلى أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، يتواصل معه بشكل يومي، مؤكدًا أن النقابة لم تتأخر في أي شيء، ووجّه الشكر للفنان محمود حميدة، والفنان عيد أبو الحمد، وكل الزملاء الذين زاروه وتواصلوا معه.

ويُذكر أن آخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم في السينما كان فيلم "في عز الظهر"، والذي يُعرض حاليًا في دور العرض.