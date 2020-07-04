AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شفاء 20103 .. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد حالات التعافى من كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 09:45 م
هاله زايد وزيرة الصحة
هاله زايد وزيرة الصحة والسكان
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و 3280 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

Advertisements

ترشيحاتنا

فيديو جراف | مرتضى منصور يوجه اللوم لحازم إمام ويزيل اسم حسن شحاتة من النادي

إثيوبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 166 قتيلا

7 مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

اللهم أجرنى فى مصيبتى.. طارق النهرى فنان بدرجة مذنب بعد حبسه 15 سنة

تناولها فورا.. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة ضد كورونا

أب يصاب بالرعب بعد رؤيته لشبح بجوار ابنته .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف

تناولها فورا.. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة ضد كورونا

للحوامل .. 5 نصائح لضبط ضغط الدم المرتفع