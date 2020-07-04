إعلامية سعودية تبكي بسبب إصابة لاعب النصر بمرض نادر

عبرت الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز عن حزنها واسفها الشديد لإصابة احد اللاعبين السعوديين بمرض نادر عبر مقطع فيديو لها علي موقع تيك توك.









وطالبت الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز" عبر مقطع الفيديو دعم لاعب نادي النصر السعودي السابق خالد الزليعي، الذي يعاني من المرض.









ولم تستطع سارة تمالك نفسها وأجهشت بالبكاء عند حديثها عن الوضع الصعب الذي يعيشه الزليعي خلال مرضه.







