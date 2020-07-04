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أخبار العالم

إعلامية سعودية تبكي بسبب إصابة لاعب النصر بمرض نادر

السبت 04/يوليه/2020 - 09:51 م
إعلامية سعودية تبكي
إعلامية سعودية تبكي
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محمود نوفل
عبرت الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز عن حزنها واسفها الشديد لإصابة احد اللاعبين السعوديين بمرض نادر عبر مقطع فيديو لها علي موقع تيك توك. 


وطالبت الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز" عبر مقطع الفيديو دعم لاعب نادي النصر السعودي السابق خالد الزليعي، الذي يعاني من المرض.


ولم تستطع سارة تمالك نفسها وأجهشت بالبكاء عند حديثها عن الوضع الصعب الذي يعيشه الزليعي خلال مرضه.


وكان الزليعي البالغ 33 عاما في وقت سابق قد اعلن عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري وهو مرض نادر، حيث طلب المساعدة المالية للوقوف معه ومع عائلته كونه بدون عمل.
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