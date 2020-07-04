AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عداد كورونا فى مصر.. 74035 إصابة.. و3280 وفاة.. شفاء 20103

السبت 04/يوليه/2020 - 09:51 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
Advertisements
محمد غالى
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و 3280 حالة وفاة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عداد كورونا.. الصحة: 65188 مصابا.. و1753 شفاء.. و2789 حالة وفاة

الصحة: 1566 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و83 وفاة

الصحة تحذر طلاب الثانوية العامة من هذه الوجبات

عداد كورونا .. الإصابات تتجاوز الـ 68 ألفا.. والوفيات تقترب من 3 آلاف

الصحة تحذر من تكرار استعمال الكمامة ذات الاستخدام الواحد

الصحة: 1485 إصابة جديدة بالفيروس و86 حالة وفاة

ترشيحاتنا

كوفي شوب الهضبة.. مقهى خاص لعشاق عمرو دياب صممه مهندس شاب فى دمنهور.. شاهد

ميسي وبرشلونة.. رحيل يحسمه عاملان.. ونجاح أسطورى يستحق النهاية السعيدة

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف

بعد تجربتها مع المتحرش.. للا فضة ابنة مصور شهير ومدمنة مخدرات فى البرنس

علامة فى العين تكشف عن نقص فيتامين B12 فى الجسم

عداد كورونا فى مصر.. 74035 إصابة.. و3280 وفاة.. شفاء 20103

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف

تناولها فورا.. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة ضد كورونا

للحوامل .. 5 نصائح لضبط ضغط الدم المرتفع