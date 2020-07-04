نمتلك الشفافية للإعلان.. الصحة: فيروس كاواساكي غير موجود فى مصر ..فيديو

كشف الدكتور حسام حسنى مسعود، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بـ وزارة الصحة ، حقيقة فيروس كاواساكي لمصر.





وتابع حسنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير مقدم برنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"،:"مش كل مرض بيظهر خارج مصر بيصل مصر، موضحا:" وزارة الصحة تمتلك درجة عالية من الشفافية وستعلن في حالة ظهور أي مرض جديد".





وأكمل:" أعداء مصر كثر ويحاولون بث الرعب من خلال نشر أخبار كاذبة، مناشدا المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.



