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أخبار البلد

التنمية الزراعية: برنامج عالمي من الوكالة الفرنسية لتمويل المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة

السبت 04/يوليه/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد الدكتور صبحى النجار المدير التنفيذى لبرنامج التنمية الزراعية أن ساسمى هو أحدث برنامج عالمى من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى مخصص للمشروعات المصرية التنموية الصغيرة والمتوسطة بحجم تمويل يصل لـ 16 مليون جنيه للمشروع الواحد بفائدة ميسرة . 


واوضح النجار للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس أن البرنامج الجديد ساسمى يهتم بتمويل مشروعات القطاع الزراعى المتنوعة سواء كانت صغيرة أو متوسطة بجانب تطوير المشروعات القائمة وتنميتها بحجم تمويل يصل لـ 16 مليون جنيه للمشروع وفائدة ميسرة على 5 سنوات ، لافتا الى انه يمكن تكرار القرض من خلال 11 قطاعا فى التنمية الزراعية سواء داجنة أو زراعية أو سمكية بالإضافة إلى مشروعات التصنيع الزراعى . 

وأوضح خبير التنمية الزراعية ، أن مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي هى أهم القطاعات التى يمولها البرنامج بجانب منح قروض ميسرة لمنتجى الألبان ومربى الماشية ، وتطوير مزارع الإنتاج الدجنى والسمكى . 

https://www.youtube.com/watch?v=dUoRKPL1xTg
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