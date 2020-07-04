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وزيرة التضامن: مليون و700 ألف مستفيد من صندوق العمالة غير المنتظمة ..فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 11:08 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
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محمد حليم قنديل

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي, إن التقدم لبرنامج "تكافل وكرامة" مستمر وتعطل الفترة السابقة نظرا لاجراء زيارات ميدانية للمنازل لدراسة الحالات.

أضافت الدكتورة نيفين القباج خلال مداخلة في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن المستفيدين من صندوق العمالة الغير منتظمة بلغوا نحو مليون و700 ألف مستفيد.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي, أن وزارة التضامن كانت تقدم الكثير من الدعم لآسر لم يكن لديها من يعولهم أو لديهم أشخاص معوقين.

أوضحت الدكتورة نيفين القباج, أنه تم وضع معايير وخطط وقائية واحترازية لفتح الحضانات بمن يؤمن الاطفال ضد انتشار اي امراض بينهم.

وأشارت إلي أن الرأي العام انقسم بين فتح الحضانات ام تواصل غلقها حفاظا علي الاطفال ولكن تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة.

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