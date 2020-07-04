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التضامن تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات: خدمات كثيرة قريبا

السبت 04/يوليه/2020 - 08:23 م
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
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حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن كثير من الخدمات لـ أصحاب المعاشات.

وتابع العقبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"كل أصحاب المعاشات أخذوا الكروت وأغلبهم يتعامل مع ماكينات إى تى إم، مما يعنى أن لديهم وعيا كبيرا، ومع ذلك قسمت الوزارة أصحاب المعاشات إلى فئات ليخف الزحام عن الماكينات والمعاشات تتاح من اليوم الأول في ماكينات الصراف الآلى.


ونوه إلى أنه اول امس بدأ أصحاب المعاشات صرف المعاشات بالزيادة المقررة، وغدا نستأنف العمل في مكاتب البريد لمن لم يحصل على معاشه، والحصول على القسط الأول من المعاشات الخمسة.

وأردف:" من لديه تظلم ينتظر من يوم 12 إلى يوم 1 حتى ينتهى أصحاب المعاشات من الصرف ثم يذهب إلى مكتب التأمينات ويقدم التظلم، وكل أصحاب المعاشات لديهم تردد دائم على المعاشات، وفى الفترة القادمة سيكون هناك ربط شبكى لتقديم الخدمة إلى أصحاب المعاشات من أي مكان.
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