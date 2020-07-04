احذر هذه المناطق.. ميزة جديدة تقدمها خرائط جوجل ترشدك إلى بؤر فيروس كورونا

أضافت خدمة خرائط جوجل ميزة جديدة تتيح لمستخدميها التعرف على أكثر البقاع تضررًا من فيروس كورونا من أجل تجنب المرور بها أو زيارتها، مع اتجاه معظم دول العالم لتخفيف إجراءات الإغلاق والقيود على الحركة.

وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، تجمع خدمة خرائط جوجل إحصائيات الإصابات بفيروس كورونا من المؤسسات المحلية في كل دولة، وتحدّث بها خريطتها للبؤر الأكثر تضررًا بفيروس كورونا.





ونقلت القناة عن مدير الإنتاج بخدمة خرائط جوجل راميش ناجاراجان قوله إن "فيروس كورونا أثر بالتأكيد على الطريقة التي نتحرك بها حول العالم، ونحن ملتزمون بتقديم المعلومات ذات الصلة بالأمر إليك كي يمكنك التجول بأمان عندما تكون مستعدًا لذلك".





وتتيح الميزة الجديدة أيضًا تنبيه المستخدمين إلى الإجراءات الوقائية الإلزامية المتبعة في مناطق معينة عند اقترابهم منها، مثل ارتداء الكمامات أو المسافات المحددة للتباعد الاجتماعي.





كما تقدم الميزة الجديدة تعريفًا بالقواعد المعمول بها داخل المنشآت الطبية ومراكز فحص فيروس كورونا عند اقتراب المستخدمين منها.





وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم تجاوز 11.15 مليون شخص.





في المقابل، بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، بحسب الوكالة، 526088 حالة وفاة.





وذكرت الوكالة أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.





من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم بواقع 212326 حالة في 24 ساعة.





وبحسب مؤشر "وورلد ميتر" بلغ عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة 2,930,100 حالة، تليها البرازيل بـ1,550,176.



