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أخبار البلد

أهم الأخبار .. القبض على أحمد بسام زكي .. و موسى يكشف اتفاق العار بين أردوغان والسراج

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

اتفاقية العار.. أحمد موسى يكشف اتفاقا عسكريا بين أردوغان والسراج للبقاء في ليبيا للأبد
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  وزير الدفاع التركي زار السراج بالأمس في ليبيا، وتلك الزيارة تعتبر الأخطر. .للمزيد اضغط هنا 

قل للمؤمنين يغضوا من أَبصارهم .. بعد القبض على أحمد بسام زكي السجن والغرامة المالية تنتظر المتحرش
نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط "أحمد بسام زكي" المتهم بالتحرش بعدد من فتيات إحدى الجامعات الخاصة بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى..للمزيد اضغط هنا

متحدث الري: 95% من الخلافات الجوهرية مع إثيوبيا في سد النهضة لا تزال قائمة.. فيديو
قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري ، إن مصر تتبنى اى مبادرة لتقريب وجهات النظر وتحقيق المصلحة المشتركة لكافة الشعوب الثلاثة "مصر - اثيوبيا - السودان" ومنها مبادرة في شهر يونيو الماضى وكانت من الجانب السوداني ..للمزيد اضغط هنا 

قد يكون لديه ورم في المخ.. طبيب نفسي يحلل شخصية أحمد بسام زكي
 "أحمد بسام زكي"،  شاب مصري أصبح تريند عبر فضاء مواقع التواصل الإجتماعي، ليرتبط اسمه بالمتحرش والمغتصب، لارتكابه عده جرائم جنسية وتحرش وصلت إلى حد الاعتداء الجسدي على ضحايا من الفتيات بمختلف الأعمار..للمزيد اضغط هنا

لا يحد من الوفيات.. الصحة العالمية توقف تجارب هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا
أوقفت منظمة الصحة العالمية دعم تجارب أدوية "كلوروكين" و "لوبينافير" و "ريتونافير" لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"..للمزيد اضغط هنا

عبير موسى لـ الفخفاخ: حركة النهضة سبب الأزمة الاقتصادية في تونس
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في كلمة لها اليوم، السبت، أن الحكومات التونسية المتعاقبة تتحمل المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن التونسي منذ سنة 2011..للمزيد اضغط هنا 

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