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أخبار البلد

عبر تطبيق زووم .. البابا تواضروس يلتقى مع كهنة الإسكندرية

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:40 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لقاءً مساء اليوم عبر تطبيق زووم على شبكة الإنترنت مع كهنة ثلاثة من قطاعات الإسكندرية الرعوية الأربعة، وهي قطاعات غرب وشرق ووسط.


وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن اللقاء شهد إلقاء كلمات روحية من نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق والقمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

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وأضاف القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني ألقى كلمة بعنوان "الله لم يعطنا روح الفشل" ثم دارت مناقشة بين الحضور، وأجاب قداسة البابا تواضروس على مختلف الأسئلة التى أرسلت إليه في مختلف نواحى الخدمة والحياة والخبرات الروحية.

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية، السبت، ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذي ينتهى بتذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس في الثاني عشر من يوليو الجارى.

وتأمل البابا تواضروس الثاني في الإصحاح السابع والـ27  من سفر أعمال الرسل، لافتا إلى أن الإصحاح يتناول الرحلة البحرية لبولس الرسول وحالة التوتر والقلق التى حدثت للجميع عندما كادت السفينة أن تغرق، وفيه قيلت الأية الشهيرة "سلمنا فسرنا نحمل"، وهى دليل على حياة التسليم.

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