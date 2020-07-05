وزارة النقل السعودية تحذر من خطر التكيف الحركي أثناء قيادة السيارة







كما حذر الأطباء من خطر القيادة لساعات طويلة بدون راحة كافية وذلك بسبب آثاره السلبية على صحة قائد السيارة.





واستشار نادي السيارات الألماني الأطباء في الرحلات الطويلة بالسيارات ونصحوا بأخذ قسط كافي من الراحة إذا كانت الرحلة تمتد لساعات طويلة.



وفي نفس السياق اقترح نادي السيارات الألمانية ان يخصص قائد السيارة فترة ربع ساعة للراحة بين كل ساعتين للقيادة.





كما نصح الخبراء بمراعاة الأطفال أو الحيوانات الأليفة والتي يعتبر السفر بها لمسافات طويلة دون الحصول على قسط من الراحة مرهق بشكل كبير لهم.





قالت وزارة النقل السعودية إنها حذرت قائدي السيارات من ظاهرة التكيف الحركي أثناء القيادة على الطرق الطويلة المستقيمة خلال رحلات السفر أو غيرها.وأكدت الوزارة أن النظر بشكل مستمر إلى الطرق الطويلة المستقيمة قد يسبب حالة تسمى"التكيف الحركي" وتتسبب هذه الحالة في الخمول المؤقت لسائق السيارة والتي ينتج عنها الكثير من الحوادث الخطيرة في بعض الأحيان.