علي جمعة: القرآن أعمق بكثير من فهمه بالقراءة السطحية .. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن النبي في حد ذاته أسوة حسنة لنا، فالنبي لم يمثل بجثث الموتى في الغزوات ولم يقاتل أحدا.









وأضاف جمعة، في مداخلة عبر برنامج "من مصر"، على فضائية "سي بي سي"، أن المشركين هم الذين يأتون لقتال النبي، وبالتالي يدافع عن نفسه، كما أن النبي علمنا أن نتفاوض مع المشركين والمنافقين.









وأشار إلى أنه لم يقل عاقل أننا ينبغي علينا أن نفتح بلادا معينة حتى نقلد رسول الله ، فدستور الحرب والسلام أخذناه من رسول الله، منوها أن الأحداث الكونية لن تتكرر ، مثل الهجرة وبالتالي فليس من العقل أن نعيد شيئا هو في نفسه لن يتكرر.









وأكد أنه ينبغي أن نفرق بين النص وفهم النص، ونفهم القرآن الكريم ومقاصد الآيات، فالقرآن أعمق بكثير من قراءته سطحية.