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أخبار العالم

بإجمالي 9767 حالة.. السودان تسجل 78 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:32 ص
السودان يواجه الفيروس
السودان يواجه الفيروس
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قسم الخارجي
أعلن السودان عن حصيلة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت وزارة الصحة السوادنية إنه تم تسجيل 78 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق الوازارة، أظهرت التقارير الوبائية المتابعة لحالات المرضى، ان هناك ارتفاعًا في إجمالي الإصابات.

ووصل إجمالي الإصابات إلى 9767 حالة، بينما وصلت حالات الوفاة لـ608 حالات وفاة.

وتعافى من المرض 17 حالة خلال الساعات الماضية، بمجموع متعافين وصل إلى 4673 حالة.

وتخضع السودان منذ 18 أبريل لحالة حظر شامل في محاولات مستمرة من الحكومة للسيطرة على الوباء.

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