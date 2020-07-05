صراع الديوك .. رئيسا أوكرانيا السابق والحالي يتراشقان باتهامات خطيرة تشعل الوسط السياسي بكييف

اتهم الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو خليفته الحالي فولوديمير زيلينسكي بملاحقته في المحاكم بدافع الرغبة في "الانتقام"، بعد أن شوهد في آخر ظهور علني له وسط عدة آلاف من مؤيديه، ذاهبا إلى جلسة استماع ما قبل المحاكمة في العاصمة كييف الأسبوع الماضي.
ويواجه بورشينكو أكثر من 20 تحقيقًا مختلفًا بشأن ما يقول إنه تهم ذات دوافع سياسية.
وعلق الرئيس الأوكراني السابق في تصريحات لـ بي بي سي، قائلا: إن هزيمته الانتخابية أدت إلى عودة الشخصيات الموالية لروسيا إلى المناصب الرئيسية في الحكومة.
وعلى مدى السنوات الست الماضية ، كانت كييف تخوض نزاعًا منخفض المستوى في الغالب ضد القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا.
وعندما سُئل عن الملصقات الانتخابية التي استخدمتها حملته خلال انتخابات العام الماضي، ما يشير إلى أن التصويت لصالح زيلينسكي كان تصويتًا فعليًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بوروشينكو "إنه ثبت صحته".
واضاف: "كنت من أسعد الناس في العالم إذا كنت مخطئا، لكن هذا لسوء الحظ صحيح، الطابور الخامس من الاتحاد الروسي يلعب الآن دورا مهما للغاية في أوكرانيا"
وقال بوروشينكو إن خليفته لم يكن "رجل بوتين" ، لكنه كان "عديم الخبرة" وأن هناك الآن شخصيات تتعاطف مع روسيا في فريقه.
وردا على سؤال، قال المتحدث باسم الرئيس زيلنسكي "لأي سياسي الحق في أي رأي يعبر عنه لناخبيه".
وجلبت سلسلة من القضايا القانونية المرفوعة ضد بوروشينكو تصريحات مثيرة للقلق من حلفاء أوكرانيا الغربيين.
داخل أوكرانيا حتى أولئك الذين انتقدوا رئاسة بوروشينكو، والطريقة التي توقفت بها الإصلاحات، يشككون في الاتهامات الموجهة إليه.
وقال ميخايلو تسيرناكوف من مؤسسة ديجيرو، وهي منظمة تعمل من أجل الإصلاح القضائي، "هناك بالتأكيد أشياء يجب التحقيق فيها بشأن بوروشينكو".
وأضاف "لكن التهم الموجهة إليه الآن سخيفة، لا توجد أسباب أو أدلة، هناك اضطهاد سياسي واضح".
وفي مجلس الوزراء الاوكراني، سألت رئيس الوزراء، دينيس سميهال، زيلينسكي عما إذا كان مرتاحًا لاستهداف الرئيس السابق بهذا الشكل، ورد قائلا: "أتفق معك في أن الأمر ليس على ما يرام، لكنني متأكد من أن كل من فعل شيئًا سيئًا، أو خالف القانون، يجب أن يكون مسؤولًا عنه".