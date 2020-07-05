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42 يوما من العزل.. رحلة رجاء الجداوى مع فيروس كورونا حتى الوفاة.. الإعلان عن الإصابة وارتفاع فى درجة الحرارة.. فقدان الوعى ووضعها على جهاز اختراقى.. وفاتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:00 ص
الفنانة رجاء الجداوي
الفنانة رجاء الجداوي
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أحمد سيد
  • محطات الفنانة رجاء الجداوي:
  • أميرة مختار تعلن إصابة والدتها بفيروس كورونا
  • الفنانة القديرة لم تستجب للعلاج ببلازما المتعافين
  • رجاء الجداوي توجه رسالة إلى المصريين بعد الإصابة


42 يوما هي الفترة التي قضتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوى منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد حتى رحيلها منذ قليل بعد تعرضها إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية أثناء علاجها على جهاز التنفس الصناعى.


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ويرصد موقع "صدى البلد" الإخباري رحلة مرض الفنانة الراحلة منذ بداية إصابتها بالمرض وحتى رحيلها.


الإصابة بفيروس كورونا
أعلنت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضى، وذلك بعد انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.


وعقب إصابتها وجهت رجاء الجداوي حديثها للمصريين محذرة إياهم من أن كورونا لا يفرق بين غني وفقير، قائلة: "أنا في المستشفى معايا كل الفئات وبلاش نضغط الدولة".


كما وجهت رجاء الجداوي رسالة صوتية للمصريين من مستشفى العزل في 26 مايو الماضي، قائلة: "حبوا نفسكم وبلدكم وولادكم وخافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي انا فيه دلوقت".


عينة رجاء الجداوي
كانت أول عينة من رجاء الجداوى فى 27 مايو الماضى لاختبار إصابتها بفيروس كورونا، وظهرت إيجابية في أول تحاليل معملية داخل العزل الصحي بالإسماعيلية، فى نفس اليوم قال أحد الأطباء المتابعين لحالتها: "إن العرض الشديد الذى تعانى منه رجاء الجداوى هو ارتفاع درجة الحرارة والتى وصلت إلى 39.6 درجة"، وتحدثت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوي عن حالتها، قائلة إن درجة حرارتها لم تنخفض وما زالت مرتفعة، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.


دخول رجاء الجداوى العناية المركزة
دخلت الفنانة رجاء الجداوى العناية المركزة بعد تدهور حالتها فى 2 يونيو الماضى، حيث شعرت بضيق تنفس شديد وصداع وهبوط، وقال الدكتور سعيد السقعان، مدير الشئون الصحية بالإسماعيلية، إن حالة الفنانة غير مستقرة وتحتاج إلى وضعها على جهاز تنفسى لا تداخلى، وهى المرحلة قبل الأخيرة من وضعها على جهاز التنفس بشكل كامل وفى 5 يونيو الماضي، قال الأطباء إن حالة رجاء الجداوي تتحسن، بعد انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الأكسجين في الدم.


حقن رجاء الجداوى بالبلازما
تم حقن الفنانة رجاء الجداوى بالبلازما فى 7 يونيو الماضى أملا فى شفائها، وفى 10 يونيو الماضى قالت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، إن حالة والدتها غير مستقرة وتدعو للطاقم الطبى بشكل دائم، كما أنها تشعر بتعب شديد.


المسحة الثانية لرجاء الجداوي 
وفى 12 يونيو الماضى ظهرت نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوى والتى جاءت إيجابية، وأعلن الطاقم الطبي المعالج لرجاء الجداوى أنها تعاني من أزمات تنفسية حادة قد تؤثر على تعافيها رغم حقنها ببلازما المتعافين.


وضعها على تنفس اختراقى 
وتسببت أزمتها التنفسية فى وضعها على جهاز تنفس اختراقى، خاصة بعد أن صرحت مصادر طبية بمستشفى العزل بأن الفنانة رجاء الجداوى فقدت الوعى بشكل كامل ونسبة الأكسجين فى الدم وصلت إلى 55%.


الساعات الأخيرة فى حياة رجاء الجداوى
أكد الفريق الطبي المعالج تعرض رجاء الجداوي لانخفاض نسبة الأكسجين في الدم بسبب تمكن فيروس كورونا من الرئة، مما أدى إلى توقف عضلة القلب، وحاول الأطباء إنعاشها باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية دون استجابة.
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