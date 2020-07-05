رئيس الوزراء يكلف بعلاج 3 أطباء و3 أطفال على نفقة الدولة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وذلك في تقرير رصد الاستجابة لاستغاثات ومطالب المواطنين الصحية، والتواصل المباشر معهم، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد؛ في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد.









وتضمنت الحالات استغاثة على صفحات التواصل من الطبيب محمود . س 37 سنة، كان يعمل بأحد مستشفيات العزل ببلطيم ويعاني من مشكلة بعدم الرؤية، نظرًا لإصابته بارتفاع شديد في ضغط الدم، حيث قام المستشار الطبي بالتواصل مع الطبيب، وتم عمل الأشعات اللازمة على العين وتم التنسيق مع اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير مستشفى المركز الطبي العالمي، وتم استقبال المريض وعرضه على لجنة من الأساتذة والاستشاريين بمستشفى المركز الطبي العالمي، وحجز المريض بالرعاية، وكلف رئيس الوزراء بعلاجه على نفقة الدولة.









كما تم رصد منشور على إحدى صفحات الفيس بوك خاص بحالة الطبيبة آية . م ٣١ سنة طبيبة بمستشفى الشيخ زايد التخصصى، كانت تعاني من أعراض مرضية حرجة، حيث إن لها تاريخا مرضيا بتركيب دعامة بالشريان الأورطي وزوجها طبيب يعاني من كورونا، وهو الآن بالعزل المنزلي، وقد توجهت الطبيبة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى الأسبوع الماضي تعانى من صعوبة بالتنفس وتسارع ضربات القلب، وتم حجز المريضة بالرعاية المركزة، ووضعها على أكسجين مستمر، وعمل الفحوصات الممكنة؛ وتبين أن المريضة تحتاج لإجراء مسحة للكورونا وتحتاج لإجراء موجات صوتية على القلب بالمنظار عن طريق المريء، حيث إن التشخيص المبدئي هو إصابة بفيروس كورونا المستجد مع التهابات على الصمام الاورطى، وعلى الفور تم التواصل مع الطبيب المعالج ومدير المستشفى و تم إجراء مسحة للكورونا، والتي جاءت سلبية، وتم التنسيق مع اللواء طبيب مصطفى أبوحطب مدير مستشفي المركز الطبي العالمي، وتشكيل لجنة من كبار أساتذة الطب بالمركز لمناظرة تقارير الطبيبة، وتم التنسيق ونقل الطبيبة لمستشفي المركز الطبى العالمى، وحجزها بالرعاية المركزة وتم صدور قرار من رئيس الوزراء بتحمل نفقات علاجها، وتم خروجها من المستشفي بعد التعافي، وتوجهت الطبيبة برسائل شكر لرئيس الوزراء، والفريق الطبى بمجلس الوزراء، على الرعاية الكاملة طوال فترة العلاج .









كما تضمنت الحالات استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي من زوجة الطبيب صيدلي "ابراهيم ج." محافظة القاهرة محجوز بالمستشفى الطبي العالمي، قام بإجراء عملية جراحية لإستئصال الأمعاء نتيجة وجود غرغرينة بها، وتم استلام التقارير الطبية بحالته الطبية، وتكاليف العلاج وعرضها على اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء، وتم استصدار قرار من رئيس الوزراء بالمساهمة في مصاريف العلاج.









بجانب استغاثة من والد الطفل "خالد ص." 4 سنوات محافظة كفر الشيخ، حيث تعرض لحادث انفجار كشك كهربائي أثناء السير بجوار منزله نتج عنها حروق متفرقة بجسده من الدرجة الثالثة، وسوء حالة الأطراف العلوية (الذراعين)، وعلي الفور تم التواصل والتنسيق مع أ.د حسن الططاوي مدير مستشفيات جامعة طنطا، واستقبال الطفل وعرضه علي كونسولتو من الأساتذة الأطباء وتم حجزه وإجراء العمليات الجراحية اللازمة للطفل، حيث تم بتر أطرافه العلوية وتم اجراء العمليات التجميلية اللازمة مع توفير وحدات الدم اللازمة للعمليات، وجميع الأدوية اللازمة وتم خروج الطفل من المستشفي بعد استقرار حالته، وسيتم تركيب أطراف صناعية فور سماح حالته بذلك؛ كما تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي وتوجيه خدمات الوزارة التي يمكن أن يستفيد منها الطفل وأسرته.









إلى جانب استغاثة من والد الطفل "عمرو خ."– 13 سنة -محافظة القليوبية تعرض لحادث سقوط من أعلى منزله اثناء لعبه بطائرة ورقية، وفي حالة حرجة جدا، وعلي الفور تم التنسيق مع ا.د طارق يوسف مدير مستشفى الجراحة والرعايات بالدمرداش، حيث تم استقبال الطفل بقسم الطواريء وعمل جميع الفحوصات والتحاليل والاشعات اللازمة للطفل وحجزه بالرعاية وخروجه بعد تحسن الحالة، فضلًا عن استغاثة من جد الطفل "مالك أ." – 8 شهور -محافظة كفر الشيخ، يعاني من أورام متعددة بالمخ والكلي وحالته خطيرة، حيث تم التواصل وعرض التقارير الطبية والأشعات علي أ.د إيمان رجب، أستاذ أورام الدم بمستشفى الدمرداش للأطفال؛ كما تم التنسيق وحجز الطفل بمستشفى 57357 للأورام بطنطا، وتم حجز الطفل لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.