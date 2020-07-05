أهم الأخبار.. وفاة رجاء الجداوي.. إعلان تشكيل حكومة الإمارات.. تسليم شقق سكن مصر.. مواعيد مباريات اليوم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:





وفاة رجاء الجداوي عن عمر 82 عاما بعد إصابتها بـ فيروس كورونا





للمزيد اضغط هنا توفيت الفنانة رجاء الجداوي اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عن عمر يناهز 82 عاما..





آخر استعدادات مقابر البساتين لاستقبال جثمان رجاء الجداوي.. فيديو وصور





للمزيد اضغط هنا شهدت مقابر عائلة الفنانة رجاء الجداوي استعدادا لاستقبال جثمانها في منطقة البساتين، رصدت عدسة صدى البلد آخر استعدادات مقبرة عائلة رجاء الجداوي لاستقبال جثمانها..





مرنة وسريعة.. حاكم دبي يعلن التشكيل الجديد لحكومة الإمارات





للمزيد اضغط هنا أعلنت دولة الإمارات اليوم، الأحد، عن إلغاء 50% من المراكز الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين؛ ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات..





مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة





للمزيد اضغط هنا تقام اليوم، الأحد، 5-7-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى الكرة في أغلب دول العالم خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد..





فيديو جراف.. اختصاصات ومهام مجلس الشيوخ





للمزيد اضغط هنا مرر مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ الجديد وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وأعلنت اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت موعد الانتخابات وتقام الانتخابات يومي 8 و 9 من أغسطس المقبل للمصريين بالخارج و 11 و 12 بالداخل..





نسبة الرطوبة 85%.. الأرصاد: درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين





للمزيد اضغط هنا قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم، الأحد، تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي بدرجة أو درجتين فقط..





بعد الاستقرار على إجراء 5 تغييرات في المباراة .. اتحاد الكرة يبحث تعديل نظام الإنذارات





للمزيد اضغط هنا يحسم اتحاد الكرة خلال الأيام القادمة ملف الإبقاء على بند إيقاف أى لاعب فى الدورى من الممتاز بعد حصوله على 3 إنذارات بعد أزمة فيروس كورونا أو تعديله..





اليوم.. بدء تسليم شقق سكن مصر بمدينة بدر





للمزيد اضغط هنا أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة بدر سيبدأ اليوم، الأحد 5 يوليو 2020 في تسليم مشروع "سكن مصر" لـــ الإسكان المتوسط بالمدينة..





4 قرارات جمهورية للرئيس السيسي.. تعرف عليها





للمزيد اضغط هنا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 266 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة برج العرب الجديدة، لصالح محافظة الإسكندرية لاستخدامها فى إقامة سوق الجملة الجديد..





رئيسا أوكرانيا السابق والحالي يتراشقان باتهامات خطيرة تشعل الوسط السياسي بكييف





للمزيد اضغط هنا اتهم الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو خليفته الحالي فولوديمير زيلينسكي بملاحقته في المحاكم بدافع الرغبة في "الانتقام"، بعد أن شوهد في آخر ظهور علني له وسط عدة آلاف من مؤيديه، ذاهبا إلى جلسة استماع ما قبل المحاكمة في العاصمة كييف الأسبوع الماضي..





عيار 21 يسجل 795 جنيها.. أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأحد





للمزيد اضغط هنا عرض برنامج صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 5-7-2020، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 تكلفة 681 جنيها..





الضرائب توضح شرط الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية





للمزيد اضغط هنا ناشد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبة واجبة الأداء، سواء كانت مربوطة بقرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو لجنة إنهاء منازعات أو لجنة إعادة النظر أو حكم محكمة بسداد هذه الضريبة، وذلك للاستفادة بالتجاوز عن مقابل التـأخير بالكامل..







