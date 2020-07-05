اليوم.. بدء تسليم شقق سكن مصر بمدينة بدر









وقال الجزار فى تصريحات له، إنه سيتم تسليم العمارات خلال أيام متتالية حتى يوم الأربعاء 15/7/2020، وذلك منعا للتزاحم عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.









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