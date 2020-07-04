غدا.. بدء تسليم شقق سكن مصر ببدر.. تفاصيل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة بدر سيبدأ يوم غدا الأحد 5 يوليو الجارى في بمشروع " سكن مصر " للإسكان المتوسط بالمدينة.





وأشار الجزار فى تصريحات صحفية، إلى أنه سيتم تسليم العمارات خلال أيام متتالية حتى يوم الأربعاء 15/7/2020، وذلك منعا للتزاحم عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





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