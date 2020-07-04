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اقتصاد

غدا.. بدء تسليم شقق سكن مصر ببدر.. تفاصيل

السبت 04/يوليه/2020 - 03:01 ص
شقق سكن مصر
شقق سكن مصر
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آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة بدر سيبدأ يوم غدا الأحد 5 يوليو الجارى في  بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة.

وأشار الجزار فى تصريحات صحفية، إلى أنه سيتم تسليم العمارات خلال أيام متتالية حتى يوم الأربعاء 15/7/2020، وذلك منعا للتزاحم عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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من جانبه أوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 51، 52، 53، يوم الأحد 5/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 48، 49، 50،  يوم الإثنين 6/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 45، 46، 47، يوم الثلاثاء 7/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 42، 43، 44، يوم الأربعاء 8/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 39، 40، 41، يوم الخميس 9/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 21، 37، 38، يوم الأحد 12/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 18، 19، 20، يوم الإثنين، 13/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 10، 16، 17، يوم الثلاثاء 14/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 2، 7، 9، يوم الأربعاء 15/7/2020.
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