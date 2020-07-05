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محافظات

صحة سيناء تسجل 53 حالة إيجابية بـ كورونا منذ بداية الجائحة

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:06 م
مستشفى العزل بشمال
مستشفى العزل بشمال سيناء
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احمد صالح
سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء  ٥٣ حالة ايجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد من إجمالي ٢٣٦حالة مسجلة منذ بداية الجائحة.


وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة، أن الحالات الإيجابية منها : 7حالات بمستشفي العريش العام و8 حالات بمستشفى بئر العبد المركزي وعزل منزلي ل 6 حالات و10 حالات وفاة وشفاء 22 حالة.


كما تماثل للشفاء ٩٦ حالة من الحالات التي تم عزلها منزلية و٣١ حالة تحت العزل بالمنازل و٥١ حالة سلبية و٥ حالات تحت البحث.


وأوضح أنه تم توفير الاحتياجات الطبية والمستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم (وخاصة البسطاء وذوى الحالات الأكثر احتياجا) إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلى والشفاء من فيروس كورونا' مع تقديم الدعم النفسى لهم وتوعيتهم.


من جانبه، أشار إبراهيم عبد الله مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية إلى أن الادارة تقوم حاليا بمتابعة نحو 30 شخصا من المصابين والمشتبه فيهم والمخالطين لهم والمعزولين منزليا.

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