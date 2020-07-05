صحة سيناء تسجل 53 حالة إيجابية بـ كورونا منذ بداية الجائحة





وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة، أن الحالات الإيجابية منها : 7حالات بمستشفي العريش العام و8 حالات بمستشفى بئر العبد المركزي وعزل منزلي ل 6 حالات و10 حالات وفاة وشفاء 22 حالة.







كما تماثل للشفاء ٩٦ حالة من الحالات التي تم عزلها منزلية و٣١ حالة تحت العزل بالمنازل و٥١ حالة سلبية و٥ حالات تحت البحث.





وأوضح أنه تم توفير الاحتياجات الطبية والمستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم (وخاصة البسطاء وذوى الحالات الأكثر احتياجا) إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلى والشفاء من فيروس كورونا' مع تقديم الدعم النفسى لهم وتوعيتهم.





من جانبه، أشار إبراهيم عبد الله مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية إلى أن الادارة تقوم حاليا بمتابعة نحو 30 شخصا من المصابين والمشتبه فيهم والمخالطين لهم والمعزولين منزليا.



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ندوة الاستزراع البحرى توصي بالحجر الصحي للواردات الداعمة للمجال من جانبه، أشار إبراهيم عبد الله مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية إلى أن الادارة تقوم حاليا بمتابعة نحو 30 شخصا من المصابين والمشتبه فيهم والمخالطين لهم والمعزولين منزليا.اقرأ أيضا: