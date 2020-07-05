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فن

وفاة رجاء الجداوي.. قصة استعارتها فستان زفافها من سهير البابلي

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:24 م
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
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أحمد إبراهيم
يعيش الوسط الفني حالة من الحزن الشديد على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية فجر اليوم الأحد، عن عمر ناهز 82 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. 


في عام 1970، سافرت رجاء الجداوي مع خالتها تحية كاريوكا إلى السودان لعرض مسرحية "روبابيكيا"، وكانت وقتها الدورة الأفريقية لكرة القدم، وهناك تعرفت على حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر "​حسن مختار​".


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وقبل سفر رجاء إلى مصر مجددا، طلب منها صورة شخصية فكتبت له عليها "إلى من تمنيت أن أقضى معه عمرى كله" وطلب منها فى الطائرة أن تتزوجه.


وبعدها اشتريا خواتم الزواج ليكتب الجواهرجى اسمه على الخاتم "حسن مختار"، وهو الخاتم الذى ظل معها لسنوات طويلة، وقد تم الزواج فى العام نفسه، واستعارت من صديقتها فى ذلك الوقت الفنانة سهير البابلى "بلوزة وجيبة" ارتدتهما ليلة الزفاف.
 

بعدها أنجبت رجاء الجداوى منه ابنتها الوحيدة أميرة ولديها حفيدة تدعى روضة، ونشرت رسالة لزوجها الراحل حسن مختار قالت من خلالها "الله يرحمك يا حبيبي مرت ٣ سنوات تقال جدًا من غيرك أفتقدك في كل شيء".
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