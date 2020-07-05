ولادة قيصرية لأم مصابة بـ كورونا.. فريق طبي بمستشفى ميت غمر ينجح في إنقاذ حياة طفلة

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بالدقهلية عن نجاح فريق طبى بمستشفى ميت غمر العام بالدقهلية فى انقاذ حياة طفلة وإجراء ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى ان المريضة تبلغ من العمر 26 عامًا من قرية سمبو مقام بمركز ميت غمر ووصلت إلى مستشفى ميت غمر حامل في الاسبوع ٣٨ باشتباه إصابتها بكورونا. إلىإصابتها





وقال إنه بعد إجراء التحاليل التشخيصية اللازمة تبين اشتباه إصابتها بـ كورونا وعليه تم إيداعها قسم العزل بالمستشفي وبالتعاون مع الدكتور حمدي عاشور مدير المستشفي والدكتور احمد الشرقاوي وكيل المستشفي والدكتور احمد رشدي نائب المدير تم عمل قيصرية طوارئ للام نتيجة سوء الحالة لانقاذ الطفلة.





وأشار إلى أنه كان على رأس الفريق الطبي الدكتور حمادة عبد العزيز رئيس قسم الجراحة والدكتور محمد حامد تخدير وتمت جميع الإجراءات تحت إشراف مباشر من فريق مكافحة العدوي برئاسة والدكتورة أمنية الديب لضمان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، موضحا أن الطفلة الان بقسم الحضانة لعمل اللازم والاطمئنان علي صحتها والام في عناية قسم العزل.