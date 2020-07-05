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أخبار العالم

بشرى للوافدين.. العاهل السعودي يوافق على تمديد مدة الإقامة لـ 3 أشهر دون مقابل مالي

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:35 م
العاهل السعودي يوافق
العاهل السعودي يوافق على تمديد مدة الإقامة لـ 3 اشهر دون مقا
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل الإعلام السعودية، اليوم الأحد بموافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين لـ 3 أشهر.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، صدور موافقة العاهل السعودي على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.


وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، في تصريح له، بأنه "إشارة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كل التدابير الوقائية لمنع انتشاره؛ فقد صدرت الموافقة الكريمة على التالي:

1- تمديد‏ صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك دون مقابل.

2- ‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.


3- ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

4- ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

5- ‏تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

وأكد المصدر أنه وفقاً للأمر الملكي الكريم فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.
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