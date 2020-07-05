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حوادث

الجنايات: براءة متهم في إعادة محاكمته في "أحداث عنف كرداسة"

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:31 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره ، ببراءة المتهم عمر محمد صلاح في إعادة أجراءات محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا  بـ " احداث عنف كرداسه ".


وتضمن قرار الاتهام بان المتهمين استعرضوا واخرين القوة واستخدموا العنف ضد المواطنين، وحال تجمهرهم عرضوا حياة المواطنين للخطر، ومقاومة أحد مأموري الضبط القضائي، واستخدموا القوة والعنف مع موظفين عمومين وهم ضابط وامين شرطة وافراد شرطة اخرين مكلفين بفض التجمهر محل الاتهام.


واحرزوا اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحازوا واحرزوا ادوات تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص.


وكانت هيئة محكمة مغايرة قد اصدرت حكمها في القضية بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنه ومعاقبة 9 أخرين بالسجن 10 سنوات وبراءة اخر فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخير بدون ترخيص 



كانت النيابة أحالت المتهمين كلا  من محمد إبراهيم محمد عبد الحميد وعثمان عبد الفتاح محمد ومحمود صلاح محمد فارس ومحمود حنفى محمود السيد زايد و نجاح احمد محمد جاد وكمال محمد جمعة ومحمود سعيد الدوح ومحمد فرحات أبوروق ونجاح أحمد محمد جاد ومحمود السيد السيد عامر ومصطفى محمد عبد الحميد الى محكمة الجنايات بعد ان وجهت اليهم  تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها منطقة  كرداسة ديسمبر 2014.

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