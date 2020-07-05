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الجيش الليبي: القوات التركية تلقت 9 ضربات جوية موجعة

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:43 م
خالد المحجوب
خالد المحجوب
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حمزة شعيب
قال العميد خالد محجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن تركيا تستخدم مرتزقة لرفع سقف مطالبها في ليبيا.

وتابع المحجوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الضربة ضد منظومة الدفاع التركية لم تكن متوقعة للأتراك وسقط ضحيتها العشرات 

ونوه مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش الوطني الليبي إلى  أن أردوغان سيعيد حساباته في ليبيا بعد تدمير منظومة دفاعه بقاعدة الوطية.

وأكمل:" القوات التركية تلقت 9 ضربات جوية موجعة لم تكن تتوقعها، منوها إلى أن الضربات ضد منظومة الدفاع التركية حققت 90% من أهدافها".
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