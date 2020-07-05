وداعا.. صفية العمرى تنعى رجاء الجداوي





نعت الفنانة صفية العمرى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر صفحتها على انستجرام، ونشرت صورة لها.



وكتبت صفية العمرى قائلة " "انا لله وانا اليه راجعون"اللهم تغمدها برحمتك يا ارحم الراحمين وداعا رجاء الجداوي

#رجاء_الجداوي"



وأصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية.



وظلت الفنانة القديرة في مستشفى العزل 43 يومًا حتى فارقت الحياة صباح اليوم الأحد وخلفها تاريخا فنيا حافلا.

وحصلت الراحلة على عدة جوائز منها "وشاح سمراء القاهرة"، الذي حصلت من خلاله على جائزة "ملكة حوض البحر المتوسط".

