وداعا الأناقة والرقي.. رولا سعد تنعى رجاء الجداوي

View this post on Instagram

وداعًا نجمتنا القديرة ، وداعًا الاناقة والرقي والطيبة والجمال وخفة الدم، تعرفت عليها عن قرب حيث لعبت دور امي في مسلسل البحر والعطشانة، من الفنانات الراقيات جدا بتعاملها وطيبتها مع الجميع ، ربنا يرحمها ، واحر التعازي لابنتها أميرة وكافة الشعب المصري ومحبيها في الوطن العربي الكبير ..إنا لله وإنا إليه راجعون..🙏🏻💔 #star #art #dead #haircolor#hairstyles #كورونا#photography #photooftheday #photo #photographer#coronavirus #coronavirus #فنانة#رجاء_الجداوي#ممثلة #ممثله_مصريه #مصر #egypt