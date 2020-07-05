وداعا الأناقة والرقي.. رولا سعد تنعى رجاء الجداوي

نعت الفنانة اللبنانية رولا سعد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر صفحتها على انستجرام، ونشرت صورة لها.









وكتبت رولا سعد : "وداعًا نجمتنا القديرة ، وداعًا الاناقة والرقي والطيبة والجمال وخفة الدم، تعرفت عليها عن قرب حيث لعبت دور امي في مسلسل البحر والعطشانة، من الفنانات الراقيات جدا بتعاملها وطيبتها مع الجميع ، ربنا يرحمها ،واحر التعازي لابنتها أميرة وكافة الشعب المصري ومحبيها في الوطن العربي الكبير ..إنا لله وإنا إليه راجعون..🙏🏻💔".





وأصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية.





وظلت الفنانة القديرة في مستشفى العزل 43 يومًا حتى فارقت الحياة صباح اليوم الأحد وخلفها تاريخا فنيا حافلا.





وحصلت الراحلة على عدة جوائز منها "وشاح سمراء القاهرة"، الذي حصلت من خلاله على جائزة "ملكة حوض البحر المتوسط".







