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رياضة

رسميا تأجيل المسحة الطبية الثانية في الإسماعيلي بسبب المصري

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:46 م
لاعبي الاسماعيلي
لاعبي الاسماعيلي
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حبيبة معتز
تأجلت المسحة الطبية الثانية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي وجهازه الفني، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي مجددًا، وتنفيذا لقرار الدولة بعودة الأنشطة الرياضية، واستكمال الدوري الممتاز بعد توقفه لعدة أشهر في ظل تفشي فيروس كورونا.


وجاء التأجيل من قبل اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية، وذلك لتحديد موعد المسحة الثانية في المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء، وسيتم عمل المسحة لفريق الإسماعيلي ضمن أندية خط القناة، توفيرًا للوقت والمجهود. 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية، غدًا علي فترتين، صباحًا ومساءً ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، لتأهيل اللاعبين بدنيًا، والعودة لمستواهم، عقب العودة من فترة توقف دامت لأكثر من ١٣٠ يومًا.


وخضع لاعبو الإسماعيلي لكشف الحرارة وعمليات التطهير باستخدام البوابات المطهرة الإلكترونية، كما تم تعقيم جميع أرجاء الملعب والكرات من خلال الشركة المسئولة عم التعقيم بصورة مستمرة طوال تواجد اللاعبين داخل الملعب.


يذكر أن كشفت المسحة الطبية الأولي، للاعبي الإسماعيلي وجهازه الفني عن إصابة حالتي بفيروس كورونا، وتم العزل المنزلي للثنائي.

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