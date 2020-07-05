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محافظات

بعد تدهور حالته.. نقل مدير إسعاف بني سويف المصاب بـ كورونا لمستشفى 15 مايو

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:17 م
مدير إسعاف بني سويف
مدير إسعاف بني سويف
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محمد عبدالحليم
شهدت الحالة الصحية لمدير فرع هيئة الإسعاف ببني سويف تدهورًا مفاجئًا عقب دخوله وحدة العناية بمستشفى بني سويف التخصصي لإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتم نقله، اليوم الأحد، إلى مستشفى 15 مايو بناءً على توصية لجنة من كلية الطب بجامعة بني سويف.


كان الدكتور إسلام عساف، 31 سنة، مدير فرع الإسعاف ببني سويف ، دخل مستشفى بني سويف التخصصي منذ أسبوع تقريبًا ، وخضع للفحص المعملي والأشعة ، التي أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" واحتياج حالته للدخول لوحدة العناية المركزة.


ومع عدم استقرار حالته وتدهورها نسبيًا، وبتوجيهات من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ، شّكل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ، لجنة من كلية الطب برئاسة الدكتور محمد شعبان ، مدير المستشفى الجامعي ، لفحص حالة مدير فرع الإسعاف لمعرفة سبب عدم استقرارها.


وأوصت اللجنة بنقله على الفور من مستشفى بني سويف التخصصي إلى  مستشفى 15 مايو ، بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ ومفاجئ ، فوجه المحافظ بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الإسعاف وتم نقله إلى مستشفى 15 مايو ، بناءً على توصية لجنة كلية الطب بجامعة بني سويف .


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