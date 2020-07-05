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أحمد موسى ناعيا رجاء الجداوي: طيبة وحبوبة ومبهجة ومبتسمة دائما.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:21 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
نعى الإعلامي أحمد موسى، الفنانة القديرة رجاء الجداوي، قائلا: «خالص العزاء للفن المصري ولأحبابها وأسرتها».

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن لها 40 يوما في مستشفى الإسماعيلية، وعانت كثيرا خلال الفترة الماضية .

وأشار موسى إلى أنه كانت هناك آمال كثيرة في تعافيها ولكن الأيام كانت صعبة، وبروتوكولات العلاج والبلازما لم تفلح في شفائها .

وأكد موسى أن وفاة رجاء الجداوي خبر صعب على كل محبي الراحلة القديرة، مؤكدا أنها كانت من المحببين له، كونها إنسانة طيبة ومبهجة ومبتسمة دائمًا، وليس لها أي مشاكل مع أحد .

وأردف موسى: «رجاء الجداوي إنسانة حبوبة ومخلصة للجميع وتتكلم عن كل الناس بالخير».

كانت أميرة مختار، نجلة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، أعلنت عن وفاة والدتها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ،بمستشفى الخليفة للعزل بالإسماعيلية، عن عمر يناهز81 عامًا، بعد قضائها 43 يومًا فى العزل عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
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