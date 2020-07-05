عمرو أديب باكيا على الهواء: كان نفسي يكون ليا صورة مع رجاء الجداوي

دائما في قلوبنا وكانت ضمن الناس اللي كبرتي وعلمتي الكثير وكانت توجهني ولها فضل كبير عليا . بكي الإعلامي عمرو أديب حزنا على فراق الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ، مؤكدا أن الفنانة رجاء الجداوي ستظلتوجهني ولها فضل كبير عليا





كان نفسي الاقي صورة مع رجاء الجداوي ولكن للأسف لم أجد، مضيفا أن رجاء الجداوي إنسانة وصاحبة هدية ودائما تهدي وأحبابها الكثير وكانت معروفة أنها صاحبة كرم، و لديها طاقة غير طبيعية ومحبه للناس. وقال "أديب": "أصدقائها