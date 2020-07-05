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توك شو

عمرو أديب باكيا على الهواء: كان نفسي يكون ليا صورة مع رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:23 م
عمرو أديب
عمرو أديب
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كـريـم الـخـطـيـب
نعى الإعلامي عمرو أديب الفنانة رجاء الجداوي التي توفت بعد إصابتها بفيروس بفيروس كورونا المستجد.

بكي الإعلامي عمرو أديب حزنا على فراق الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، مؤكدا أن الفنانة رجاء الجداوي ستظل  دائما في قلوبنا وكانت ضمن الناس اللي كبرتي وعلمتي الكثير وكانت توجهني ولها فضل كبير عليا.

وقال "أديب": "كان نفسي الاقي صورة مع رجاء الجداوي ولكن للأسف لم أجد، مضيفا أن رجاء الجداوي  إنسانة وصاحبة هدية ودائما تهدي أصدقائها وأحبابها الكثير وكانت معروفة أنها صاحبة كرم، ولديها طاقة غير طبيعية ومحبه للناس.
 
وتابع : "أنا السنة دي أخدت خبطتين الأولى في وفاة مخرج البرنامج والثانية وفاة رجاء الجداوي، مؤكدا أن رجاء كانت بالنسبة لي زي شريط السينما، وعندها حنية غير طبيعية وكانت منبع للحنان للجميع، وكانت دائما تتدخل للصلح بين الناس .

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