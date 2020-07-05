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السفير الأمريكي بالقاهرة: إستراتيجيتنا مع مصر ثابتة فى وجود الديمقراطيين أو الجمهوريين

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:34 م
جوناثان كوهين، سفير
جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر
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عادل نصار
قال السفير الأمريكي  جونثان كوهين، إن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر قوية وراسخة، مضيفا أنها لا تختلف مع اختلاف الإرادات الأمريكية المتعاقبة سواء أكانت تنتمي للجمهوريين أو الديمقراطيين.

وأضاف كوهين، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الأن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء اليوم الأحد، : أعمل بالسلك الدبلوماسي من 35 عام وعملت في عهد كل الإدارات منذ عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، 
وتابع السفير، أن العلاقات مع مصر استراتيجيه وهامه وهذا واحد من الأسباب التي جعلتني أرغب بشدة في العمل هنا بمصر طوال الأعوام الماضية، مستدركا :"أنا أؤمن دومًا أن أهمية العلاقة  بين بلدينا دائما تكون أكبر من السياسات اليوميه المتغيرة".
وأكمل أنه من المهم أن نتذكر أن الشراكة الإستراتيجية الحقيقية  بدأت في عهد جيمي كارتر وإدارته كانت ديمقراطية  حينما دّعم اتفاقية السلام بين إسرائيل.
وأكد السفير، أن هذه الشراكة الاقتصادية استمرت وتعمقت وقويت، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تستثمر مليارات الدولارات فى مصر

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