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رياضة

بمشاركة 74 حكما.. ختام معسكر حكام النخبة تحت إشراف فيفا

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:33 م
اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
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يسري غازي
اختتمت لجنة الحكام  الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام معسكر حكام النخبة بإشراف الاتحاد الدولي.

وأقيم المعسكر في الفترة من ١ إلى ٤ يوليو، بمشاركة ٣١ حكما ما بين دولي ومرشح للشارة الدولية، و٤٣ حكما للدرجة الأولى.

وحاضر في المعسكر المحاضر الدولي وعضو لجنة حكام أفريقيا عصام عبد الفتاح وتواجد كل من محمد منصور وفريد سلطان مسئولي IT Support  وأيضا الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وعزب حجاج مدير إدارة الحكام بلجنة الحكام الرئيسية.

وأشاد عصام عبد الفتاح بجهود اللجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني والقائم بأعمال المدير التنفيذي وليد العطار علي الجهد المبذول ضمن الاستعدادات لاستئناف النشاط الكروي.

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