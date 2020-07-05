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ثقافة

الأربعاء.. رقائق الثلج لـ آية حسن على طاولة النيل الثقافية

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:42 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يستضيف الإعلامي خالد منصور، في حلقة الأربعاء المقبل، المترجمة آية حسن، للحديث حول ترجمتها لرواية "رقائق الثلج" للكاتب الياباني تانيزاكي جونيتشيرو، ببرنامج "الفترة المفتوحة"، والذي يذاع في تمام الثانية ظهرا على شاشة النيل الثقافية.


"رقائق الثلج" جزء من ثلاثية كتبها الأديب الياباني تانيزاكي جونيتشيرو في أربعينيات القرن العشرين، خلال فترة ما بين الحربين العالميتين، وهي واحدة من كلاسيكيات الأدب الياباني، وتدور أحداثها في ثلاثينيات القرن الماضي، حول أربع أخوات، هن تسوروقو وساتشيقو ويوكيقو وتائيقو، وتُظهر السطور الأولى من الرواية أن لكل واحدة منهن حكايتها، منها ما هو مصبوغ بأجواء الحب أو يتحرك وفق تقاليد الزواج والحياة العائلية.


ويتتبع جونيتشيرو العلاقات الأسرية التي تتأرجح بين المنفعة والمصلحة أو الاحتواء، الغيرة والضجر، وأيضًا -من جانب آخر- الأخوة والتعاطف الإنساني.


وترصد "الأخوات ماكي أوكا"، وهو الاسم الذي ظهر به الجزء الأول من الرواية التي قدمت نسختها العربية عن الأصل الياباني المترجمة المصرية آية حسن، حركة كل واحدة من الأخوات الأربع، وتلقي الضوء على حياة كل منهن بطبائعهن وطموحاتهن وتطلعاتهن المختلفة، واللائي رغم كل ذلك يظهرن أسيرات لأعراف وتقاليد المجتمع.


وخلال تصاعد الأحداث، يضع جونيتشيرو الذي كان عليه الانتظار حتى نهاية الحرب لنشر عمله بسبب الرقابة اليابانية المفروضة آنذاك، يده على الصراع المحتدم في المجتمع بين التقاليد اليابانية الأرستقراطية العريقة والتقاليد الغربية التي تغزوها، وذلك من خلال خيارات الحياة للأخوات الأربع، حيث يظهر أن الجميع على المحك بين تقاليد الماضي والانفتاح على الاتجاهات الجديدة.


وتانيزاكي جونيتشيرو ( 24يوليو 1886 – 30 يوليو 1965)، روائي ياباني وقد يكون أشهر روائي ياباني بعد ناتسومي سوسيكي،. تمثل أعماله ديناميكية الحياة العائلية اليابانية في سياق التغيّرات السريعة في المجتمع الياباني في القرن العشرين، كما تمثل البحث عن هوية ثقافية يابانية في العالم الحديث، وحصل على وسام الثقافة عام 1949.
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