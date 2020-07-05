الري: المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة أظهرت تعنت إثيوبيا.. فيديو

قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم عقد جلسات بشأن سد النهضة على مدار يومين، وتم الاتفاق على عقد جلسات ثنائية لتباحث جميع الأطراف بشكل موضوعى، موضحًا أن أول جلسة كانت للوفد المصرى القانوني والفني، وتم تقديم وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الفنية والقانونية.





وقال الدكتور محمد السباعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، إن المقترح الذي نقدمه يتم التعديل فيه لكى نصل إلى قدر من التوافق، وبه مستوى من المرونة.





وأكد أن هناك جدولا زمنيا طبقا لاجتماع 26 يونيو الذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدة أسبوعين، حيث مر أسبوع منه، ويتبقى أسبوع ينتهي الجمعة المقبل.





وأضاف "نقدر احتياجات إثيوبيا للتنمية، وتحدثنا عن التحديات بعد إثارة تصريحات مغلوطة بأن مصر تحصل على نصيب الأسد من مياه النيل".





وأشار المتحدث باسم وزارة الرى، إلى أن الوضع الفترة الأخيرة أظهر أن هناك تعنتًا من إثيوبيا، مؤكدًا أنه ما زالت هناك نقاط لم يتم التوافق حولها.



