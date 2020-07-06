ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فياريال

حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على حساب نظيره نادي فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.
رباعية البارسا تناوب على تسجيلها بو توريس بالخطأ في مرمى فريقه، لويس سواريز، أنطوان جريزمان ولويس سواريز، ليحققوا الانتصار لبرشلونة.
بذلك الفوز، رفع برشلونة رصيده للنقطة 73 في المركز الثاني، خلف نادي ريال مدريد صاحب الصدارة بأربع نقاط والذي فاز على أتلتيك بيلباو ظهر اليوم بهدف نظيف أحرزه سيرجيو راموس، وذلك قبل نهاية البطولة بـ 4 جولات.
ويستعرض " صدى البلد" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني:
1- ريال مدريد: 77 نقطة
2- برشلونة: 73 نقطة
3- أتلتيكو مدريد: 62 نقطة
4- إشبيلية: 57 نقطة
5- فياريال: 54 نقطة
6- خيتافي: 53 نقطة
7- ريال سوسيداد: 50 نقطة
8- أتلتيك بلباو: 48 نقطة
9- فالنسيا: 47 نقطة
10- غرناطة: 47 نقطة
11- أوساسونا 45 نقطة
12- ليفانتي: 42 نقطة
13- بلد الوليد 39 نقطة
14- ريال بيتيس: 38 نقطة
15- ألافيس 35 نقطة
16- سيلتا فيجو: 35 نقطة
17- إيبار: 35 نقطة
18- ريال مايوركا: 29 نقطة
19 ليجانيس: 27 نقطة
20: إسبانيول: 24 نقطة.