ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فياريال





رباعية البارسا تناوب على تسجيلها بو توريس بالخطأ في مرمى فريقه، لويس سواريز، أنطوان جريزمان ولويس سواريز، ليحققوا الانتصار لبرشلونة.









بذلك الفوز، رفع برشلونة رصيده للنقطة 73 في المركز الثاني، خلف نادي ريال مدريد صاحب الصدارة بأربع نقاط والذي فاز على أتلتيك بيلباو ظهر اليوم بهدف نظيف أحرزه سيرجيو راموس، وذلك قبل نهاية البطولة بـ 4 جولات.







