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رياضة

برشلونة يصل إلى 9000 هدف بعد الفوز على فياريال برباعية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق برشلونة، انتصارًا هامًا على حساب نظيره فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الأسباني "الليجا".

وحسب ما نشره الموقع الرسمى لنادى برشلونة، فإن هدف النجم الشاب أنسو فاتى الرابع فى مرمى فريق فياريال، هو الهدف رقم 9000 للنادى عبر تاريخه.


وبتلك النتيجة، حقق برشلونة أول انتصاراته بعد التعادل في الجولتين السابقتين أمام سيلتا فيجو وأتلتيكو مدريد، ليصل رصيده من النقاط للنقطة 73 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

فيما توقف رصيد فياريال عند 54 نقطة في المركز الخامس.
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