برشلونة يصل إلى 9000 هدف بعد الفوز على فياريال برباعية

وحسب ما نشره الموقع الرسمى لنادى برشلونة، فإن هدف النجم الشاب أنسو فاتى الرابع فى مرمى فريق فياريال، هو الهدف رقم 9000 للنادى عبر تاريخه.

وبتلك النتيجة، حقق برشلونة أول انتصاراته بعد التعادل في الجولتين السابقتين أمام سيلتا فيجو وأتلتيكو مدريد، ليصل رصيده من النقاط للنقطة 73 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.





فيما توقف رصيد فياريال عند 54 نقطة في المركز الخامس.