ماكينة صرف آلي مطلب أهالي قرية الشاورية بالمنيا لمعاشات كبار السن

شكا المواطن خلف أبو التقى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود مكنة صرف آلى فى قرية الشاورية مركز نجع حمادى بمحافظة المنيا، تعمل على توفير الوقت والمجهود على أرباب المعاشات.





ويقول فى رسالته : أن المسنين من أهالى القرية يبذلون مجهودا ضخما لصرف المعاش حيث يضطرون للوصول إلى قرية أخرى تبعد عن قريتهم بمسافة15 كيلو مطالبا بضرورة توافر الخدمة الليلة لتوفير الوقت والمجهود على أهالى القرية خاصة من كبار السن.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.







