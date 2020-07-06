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اقتصاد

بـ المجتمعات العمرانية.. التنظيم والإدارة يستهل عامه التدريبي بتأهيل المرشحين للترقي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذ خطته التدريبية للعام التدريبي الحالي 2020/2021  عبر الإنترنت في إطار إتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث افتتح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز اليوم فعاليات البرنامج التدريبي "الإعداد لشغل الوظائف القيادية "مدير عام"، الذى ينظمه الجهاز فى الفترة من 5 إلى 23 يوليو، لعدد 60 مرشحا للترقي لدرجة "مديرعام" بهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس الجهاز في بيان، الاثنين، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لرفع كفاءة الموظف الحكومي، حيث خصصت محورا كاملا في خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها عام 2014 لتنمية وبناء قدرات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح الإداري تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن.

واستعرض رئيس الجهاز عناصر خطة الإصلاح الإداري الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، كما استعرض قانون الخدمة المدنية.. لافتا في هذا الصدد إلى صدور جميع القرارات التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مؤكدا على أن الهيئات ينطبق عليها القانون في حالة خلو لوائحها مما ينظم أمور معينة، وفي هذه الحالة يعتبر قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة لها.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والمتعلق بالتقسيمات التنظيمية المستحدثة وهي التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والدعم التشريعي.

ومن الجدير بالذكر أن الخطة التدريبية تحتوى على حزمة من البرامج التدريبية تتمثل في البرامج التدريبية الأساسية، والبرامج التخصصية، وبرامج القيادات الوسطى والإشرافية وبرامج القيادات العليا وبرامج بداية جديدة وذلك للتخطيط للحياة بعد التقاعد.كما استعرض الدكتور صالح الشيخ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي والذي ينفذه الجهاز ويهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، وتطرق أيضا إلى مركز تقييم القدرات والمسابقات والذى أنشأه الجهاز، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف والتدريب.
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