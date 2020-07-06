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مدير تطوير العشوائيات: انجزنا 80 % من رؤية 2020 .. والباقي نهاية العام

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:04 م
المدير التنفيذى
المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات
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ريهام فيكتور
قال المهندس خالد صديق ، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ، إننا نمتلك رؤية مصر 2020 التى تخلوا من العشوائيات غير الامنه او العشوائيات غير المخططة بمعنى ان شكل المسكن غير حضارى .

واضاف المهندس خالد صديق ، من خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على القناة الاولى المصرية ، ان هناك بعض الاشخاص التى تعيش فى اماكن خالية من الصرف الصحى والكهرباء او المياة ، لافتا الى انه قد تكون البنية التحتية متوفرة ولكن بسبب الكثافة السكانية بالاماكن العشوائية  فلا  تكفيهم .

واشار الى ان رؤية 2020 تجاوزنها فيها بنسبة  80 % ، والمتبقى سيتم الانتهاء منه مع نهاية العام .

وتابع اننا حاولنا  تحدى الزمن فى بعض المشروعات وانما مازل لدينا مشروعات ستستمر لعام 2021 ، منوها الى ان العشوائيات الغير امنه  ستتنتهى بالكامل مع نهاية 2020 .

واكد  المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ، ان مشروع ماسبيرو ممتد لعام 2021 ، مشيرا الى انه سيتم عودة الاهالى بعد الانتهاء من المشروع .
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