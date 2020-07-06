في عيدها الـ1051.. القاهرة تقضي على العشوائيات ومخالفات البناء

قال الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة، إنه في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت هناك خطة كاملة للقضاء على العشوائيات ، والقضاء على كل ما هو غير صالح للمعيشة، والعمل على إعادة تأهيل تلك المناطق وتوفير حياة كريمة للمصريين.





وتابع الدكتور حسام الدين فوزي، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن ظاهرة مخالفات البناء كانت تعاني منها الدولة على مدار السنين ولكن انتشرت خلال 3 سنوات من بعد ثورة 2011، ولكن تم وضع قانون صارم يقنن تلك الظاهرة ويقتلعها من جذورها.





واضاف ان الرئيس السيسي وجه كل المحافظات على ضرورة إزالة كل مخالفات البناء والتعدي على ممتلكات الدولة، وخاصة أثناء الفترة الاولى من انتشار فيروس كورونا.



