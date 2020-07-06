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توك شو

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:08 م
لدكتور حسام الدين
لدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة، إن الدولة تتعامل مع جائحة كورونا بشكل جاد وحازم لأن الاولوية الاولى هي صحة المواطن المصري، وتم أخذ واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

وتابع الدكتور حسام الدين فوزي، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن في ذكرى الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القاهرة لن يكون هناك اي نوع من الاحتفالات بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم العمل على تطبيق قرارات رئاسة الوزراء بالفتح التدريجي للمحال والمطاعم والمقاهي، وتطبيق نسبة الـ25% وان المقاهي ملزمة بعدم تقديم الشيشة وملزمة باستخدام الاكواب البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد.


واوضح ان هناك رقابة مشددة من قبل المحافظة، وفي حالة ايجاد اي تجاوز يتم التعامل الفوري والصارم مع تلك الحالات، موجها رسالة الى اصحاب المقاهي "انه مش من مصلحتك أنه يتم غلق محلك مرة أخرى لمخالفتك القرارات"، منوها ان هناك التزاما كبيرا حتى الان من اصحاب المقاهي والمواطنين.

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