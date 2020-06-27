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محافظات

بالتزامن مع افتتاحها اليوم.. كيف ستراقب محافظة القاهرة إجراءات تشغيل المطاعم

السبت 27/يونيو/2020 - 07:02 ص
اعادة فتح المطاعم
اعادة فتح المطاعم
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عبد العزيز جمال
استعدت محافظة القاهرة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص فتح المطاعم والمقاهي اليوم بطاقة 25 %.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا، والمتمثلة في إعادة فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت على تشكيل لجنة بكل حي للتفتيش على سلامة الإجراءات والتي تتضمن ترك مسافة 2 متر من جميع الاتجاهات حول كل طاولة ، وترك مسافة متر بين كل شخص ، على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على كل طاولة 6 أفراد فقط.

كما أكدت على التفتيش على فحص قياس درجة الحرارة لكل رواد المطعم أو المحل  والعاملين به ووضع علامات إرشادية على الأرضيات للحرص على التباعد بين المواطنين.

وكشفت المحافظة أنه سيتم  إلزام مدير المطعم أو المقهى بتوقيع إقرار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وحال مخالفتها سيتم سحب ترخيص تشغيله، وسيتم إلزام جميع رواد المطاعم والمقاهي بارتداء الكمامات الواقية.

كما أكدت على حظر الشيشة بشكل كامل، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للغلق.

وأكدت المحافظة أنه في حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات التي تم ذكرها سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

يذكر أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، شدد على ضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

كما شدد الوزير على ضرورة توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة، وحظر "الخدمة الذاتية بالبوفيه" مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح" واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

وطالب الوزير، أيضا ضرورة استخدام أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.
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