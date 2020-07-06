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فن

بشرى: المسرح يشهد تطورات كبيرة مؤخرا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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شيري نبيل
أكدت النجمة بشري، أن المسرح يشهد تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة خاصة بعد نجاح أكثر من عمل سواء حكومي أو خاص.

وتابعت بشري في تصريح لصدي البلد : أعشق الوقوف علي خشبة المسرح ولكن المسرح يمر بظروف خاصة بسبب الظروف التي نمر بها حيث تم تأجيل كل الأعمال المسرحية ولكن هناك أعمال مسرحية لفتت انتباهي مؤخرا مثل تجربة مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز والمخرج مجدي الهواري فاتمني أن أقدم مثل هذه الأعمال .

مسلسل "القمر آخر الدنيا" يحمل الطابع الاجتماعي وعلاقة الأسر ببعضها البعض وخاصة علاقة الأم بأبنائها وصلة الأرحام فهو يركز على الطبقة المتوسطة وحرصنا في هذا العمل عدم الاستعراض أو المبالغة أو التركيز على طبقة معينة .

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدى الإتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة. لم يقتنع بهذا الموضوع علي الرغم من شركة الانتاج التي تتكم في هذا الموضوع بالاضافة الي أنني عندما سمعت الأغنية شعرت بانها لا تمثلني ولا اللون الذي تعود عليه فتحدثت مع نصر محروس وتم ترشيح مصطفي شوقي وبالفعل حقق نجاحا .
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