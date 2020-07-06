اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة عقب استئناف الدوري

حسم عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، الجدل المثار حول إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها فى الإسبوع الـ 21 من منافسات الدوري الممتاز.





وقال عمرو الجناينى فى خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم باتحاد الكرة، إن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك ستقام فى موعدها ولن تؤجل إلا بقرار أمنى، موضحًا أن الإعلان عن جدول الدورى سيكون خلال أيام بدءًا بالمؤجلات.





وكان اتحاد الكرة أعلن استئناف الدوري الممتاز من جديد 7 أغسطس المقبل بعد توقف دام طويلا بسبب فيروس كورونا.





أكد عمر الجناينى أن اللجنة مستمرة فى الخطط التى وضعتها منذ تولى المهمة وأن اللجنة راضية عما قدمته ووفت بما وعدت به بداية من تقنية حكام الفار، وتم تنفيذها وتطبيقها فى الموعد المحدد مع بداية الدور الثانى.

وقال الجنايني: "لولا أن الظروف التي حالت دون الاستمرار بسبب التوقف على خلفية انتشار فيروس كورونا لكانت كل الأمور ستسير فى الطريق الصحيح ".

وأضاف الجنايني: "اللجنة جاءت من أجل الكرة المصرية دون مجاملات، هناك قرارات ستغضب أشخاص كثيرين، لكن أعضاء اللجنة فى غنى عن هذه المجاملات وهدفها الوحيد هو خدمة الكرة المصرية".